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Ученые выявили полезные свойства пива
// фото: Fotolia
11:58, 12 Oct 2018
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Немецкие ученые выявили два вещества в составе пива, которые положительно влияют на здоровье человека.

Статью с результатами исследования опубликовали на сайте Университета Эрлангена-Нюрнберга. Речь идет о веществе под названием «ксантогумол» и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле, передает Известия.

Результаты исследования показали, что вещество ксантогумол способно предотвращать ожирение печени, вызываемое избыточным весом и неправильным питанием. Кроме того, оно предотвращает образование рубцов и убивает раковые клетки печени.

Изо-альфа-кислоты также положительно влияют на здоровье. Они предотвращают повреждение печени и положительно влияют на метаболизм жиров и глюкозы.

Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь только безалкогольное пиво и другие продукты, содержащие хмель, рассказал профессор Клаус Хеллербранд.




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